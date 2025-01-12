Ротенберг: Тяжело победить «Динамо», столько играя в меньшинстве

Главный тренерподелился мнением о поражении своей команды в матче КХЛ против московского(4:5).

«Хорошо начали, несмотря на то что первыми пропустили. Все бились, повели в счёте, выполняли установку, играли дисциплинированно. Но во втором периоде нахватали удалений (во втором периоде у СКА не было ни одного удаления). Столько играя в меньшинстве, тяжело победить такую команду.

В третьем периоде добавили, сравняли счёт, но дальше — удаление в зоне атаки. Это те вещи, которые нам нужно улучшать. Это игровая дисциплина, и будет победа. Потому что в целом все сыграли по заданию, бились друг за друга и проявили характер. В таких играх мы растём как команда. Готовимся к следующей игре», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

СКА располагается на 6-й позиции Западной конференции с 54 баллами в активе. В следующем матче команда из Санкт-Петербурга сыграет против «Локомотива» 13-го января.