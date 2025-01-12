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    Ротенберг: Тяжело победить «Динамо», столько играя в меньшинстве

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о поражении своей команды в матче КХЛ против московского «Динамо» (4:5).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Хорошо начали, несмотря на то что первыми пропустили. Все бились, повели в счёте, выполняли установку, играли дисциплинированно. Но во втором периоде нахватали удалений (во втором периоде у СКА не было ни одного удаления). Столько играя в меньшинстве, тяжело победить такую команду.

    В третьем периоде добавили, сравняли счёт, но дальше — удаление в зоне атаки. Это те вещи, которые нам нужно улучшать. Это игровая дисциплина, и будет победа. Потому что в целом все сыграли по заданию, бились друг за друга и проявили характер. В таких играх мы растём как команда. Готовимся к следующей игре», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

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