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    Тренер «Сочи»: Не все получалось, но забили нужные голы, выстояли 3 на 5

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Амур
    Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов дал комментарий по поводу матча против «Амура» (5:2).

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    «Ребята молодцы, непросто было найти эмоции после прошлых напряженных игр. Не все получалось, но забили нужные голы, выстояли 3 на 5. Женю Волохина с первой победой в КХЛ.

    На данный момент ребята, пришедшие к нам до конца дедлайна, стараются, приносят положительные моменты в нашу игру. Чувствуется неплохая связка у первой пятерки. Радует, что все работает. Будем надеяться, что так и будет продолжаться», — цитирует Зубова «Матч ТВ».

    Сочинцы смогли набрать 23 очка, но остались на последнем месте в Западной конференции. У «Амура» осталось 23 балла и последняя строчка Восточной конференции.

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