НХЛ. «Колорадо» обыграл «Виннипег», «Коламбус» одолел «Каролину», а «Питтсбург» проиграл «Детройту»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Чикаго» — «Сент-Луис» 2:6

В составе гостей защитник Джастин Фолк забросил шайбу и сделал 2 голевые передачи. Нападающий Дилан Холлоуэй отметился голом и результативной передачей.

После этого матча «Сент-Луис» занимает 10-е место в таблице Запада с 40 очками в активе. «Чикаго» — на последней 16-й позиции (26 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сент-Луис» — 2:6 (1:2, 0:3, 1:1) Голы: Фаулер — 2 (бол., Бучневич, Томас), 1:40 — 0:1. Кайру — 16 (бол., Нейберс, Холлоуэй), 8:10 — 0:2. Холл — 8 (бол., Донато), 15:26 — 1:2. Фолк — 2 (Броберг, Сундквист), 27:15 — 1:3. Холлоуэй — 14 (Фолк, Шенн), 33:34 — 1:4. Фаулер — 3 (Тексье), 37:51 — 1:5. Бертуцци — 12 (бол., Джонс, Бедард), 51:15 — 2:5. Тексье — 3 (Фолк, Уокер), 56:18 — 2:6Вратари: Мразек — Биннингтон (59:32)Броски: 30 (10+15+5) — 28 (7+11+10)Штраф: 13 — 15Наши: Михеев (12.42/1/0) — Бучневич (18.35/1/0), Торопченко (11.18/1/+2)

«Анахайм» — «Нью-Джерси» 3:2

Нападающий хозяев Райан Строум оформил шайбу и голевую передачу.

«Анахайм» занимает 13-е место в таблице Запада (34 очка), а «Нью-Джерси» располагается на 2-й позиции Востока (51).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Нью-Джерси» — 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) Голы: Терри — 11 (Строум, Ватрано), 10:05 — 1:0. Фаббри — 6 (Готье, Дюмулин), 43:57 — 2:0. Зигенталер — 2, 45:31 — 2:1. Майер — 14 (Хэмилтон, Ноесен), 53:20 — 2:2. Строум — 7 (Лакомб, Ватрано), 56:36 — 3:2Вратари: Достал — Маркстрем (57:15)Броски: 26 (5+11+10) — 34 (15+6+13)Штраф: 10 — 12Наши: Минтюков (15.16/1/0) — —

«Даллас» — «Баффало» 4:2

Нападающий «Старз» Джейсон Робертсон сделал 2 голевые передачи и забросил одну шайбу.

«Даллас» располагается на 7-й позиции Запада с 45-ю очками в активе, а «Баффало» — на последней 16-й строчке Востока (32).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Баффало» — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) Голы: Хинтц — 16 (Робертсон, Харли), 29:49 — 1:0. Зукер — 11 (Томпсон, Байрам), 30:20 — 1:1. Робертсон — 9, 42:35 — 2:1. Маленстин — 4 (Лафферти, Маклеод), 44:57 — 2:2. Джонстон — 9 (Харли), 51:32 — 3:2. Линделл — 3 (п.в., Робертсон, Десмит), 58:23 — 4:2Вратари: Десмит — Луукконен (57:36 — 58:23, 58:39 — 59:52)Броски: 33 (12+10+11) — 23 (8+10+5)Штраф: 0 — 2

«Детройт» — «Питтсбург» 4:2

В этом матче российский нападающий «Ред Уингз» Владимир Тарасенко оформил голевую передачу. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не сумел отличится результативными действиями.

«Детройт» занимает 14-е место в таблице Востока с 34 очками в активе, а «Питтсбург» — на 9-й позиции (39).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Питтсбург» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Голы: Берггрен — 5 (Тарасенко, Комфер), 7:52 — 1:0. О`Коннор — 4 (Гласс), 18:29 — 1:1. Кейн — 7 (бол., Дебринкэт, Раймонд), 23:41 — 2:1. О`Коннор — 5 (бол., Карлссон, Кросби), 43:18 — 2:2. Комфер — 5 (бол., Густафссон, Берггрен), 54:26 — 3:2. Ларкин — 13 (п.в., Раймонд, Велено), 59:46 — 4:2Вратари: Лайон — Неделькович (58:19 — 59:46)Броски: 25 (7+10+8) — 25 (7+7+11)Штраф: 6 — 6Наши: Тарасенко (15.49/1/+1) — Малкин (18.17/1/-2)

«Коламбус» — «Каролина» 4:3 Б

В составе хозяев дублем отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Форвард Дмитрий Воронков забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Нападающий гостей Андрей Свечников реализовал буллит в послематчевой серии.

«Коламбус» располагается на 11-й строчке Востока с 38-ю очками в активе, а «Каролина» — на 5-й позиции (46 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Каролина» — 4:3 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Марченко — 15 (Монахэн, Матейчук), 4:48 — 1:0. Смит — 1 (бол., Ахо, Нечас), 9:59 — 1:1. Марченко — 16 (Воронков, Монахэн), 15:43 — 2:1. Рословик — 17 (Джарвис, Ахо), 25:47 — 2:2. Котканиеми — 6 (Робинсон), 28:18 — 2:3. Воронков — 13 (бол., Монахэн, Веренски), 44:58 — 3:3Победный буллит: ФантиллиВратари: Мерзликинс (64:48) — Кочетков (65:00)Броски: 28 (10+8+7+3) — 35 (15+10+7+3)Штраф: 10 — 8Наши: Воронков (21.13/4/+2), Марченко (23.10/5/+2), Проворов (22.16/0/+1) — Орлов (23.37/2/-1), Свечников (19.46/1/0)

«Колорадо» — «Виннипег» 5:2

Российские нападающие не смогли отличиться результативными действиями в этом матче.

«Колорадо» занимает 6-е место в таблице Запада с 46-ю баллами, а «Виннипег» — на 1-й позиции (55).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Виннипег» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) Голы: Лехконен — 14 (Мэнсон, Жирар), 11:51 — 1:0. Купари — 3 (Бэррон, Пионк), 30:20 — 1:1. Тэйвз — 2 (Макар, О`Коннор), 36:37 — 2:1. Виларди — 18 (Стэнли, Нидеррайтер), 38:32 — 2:2. Миттельштадт — 8 (Мэнсон, Друэн), 47:22 — 3:2. Рантанен — 21 (п.в., Маккиннон, Кивиранта), 58:31 — 4:2. Колтон — 11 (п.в., Друэн), 59:53 — 5:2Вратари: Блэквуд — Комри (57:54 — 58:31, 58:39 — 59:53)Броски: 38 (14+11+13) — 22 (10+7+5)Штраф: 0 — 2Наши: Ничушкин (11.54/3/+1) — Наместников (14.37/0/0)

«Миннесота» — «Нэшвилл» 5:3

Нападающий хозяев Марко Росси оформил дубль и сделал голевую передачу.

После этого матча «Миннесота» занимает 3-е место в таблице Запада с 50-ю очками в активе, а «Нэшвилл» — на 14-й позиции (29).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Нэшвилл» — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) Голы: Росси — 13 (Зуккарелло, Бродин), 7:54 — 1:0. Сиссонс — 3 (Шей, Бланкенбург), 11:00 — 1:1. Маршессо — 15 (Стэмкос), 15:14 — 1:2. Зуккарелло — 8 (бол., Эрикссон Эк, Густавссон), 26:19 — 2:2. Бродин — 4 (Фолиньо, Росси), 28:57 — 3:2. О`Райлли — 9 (Нюквист, Шей), 32:01 — 3:3. Чисхольм — 2 (бол., Хартман, Юханссон), 37:08 — 4:3. Росси — 14 (бол., Эрикссон Эк, Фэйбер), 47:07 — 5:3Вратари: Густавссон (59:34) — Аннунен (56:00)Броски: 38 (16+16+6) — 46 (15+12+19)Штраф: 16 — 25

«Сан-Хосе» — «Филадельфия» 0:4

Российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков не отметился результативными действиями.

«Филадельфия» располагается на 10-й строчке Востока с 38-ю очками в активе. «Сан-Хосе» — на 15-й позиции Запада (28).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Филадельфия» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Голы: Силер — 3 (Драйсдейл), 5:59 — 0:1. Пелинг — 3 (Замула, Бринк), 32:09 — 0:2. Конекны — 17 (бол., Типпетт, Драйсдейл), 33:44 — 0:3. Замула — 3 (Бринк, Кэйтс), 42:30 — 0:4Вратари: Георгиев — Эрссон (Колосов, 40:00)Броски: 22 (7+8+7) — 34 (9+11+14)Штраф: 8 — 4Наши: Коваленко (12.28/2/0), Костин (15.31/0/0), Мухамадуллин (17.20/0/-1) — Замула (19.00/2/+2), Мичков (14.39/2/0)

«Калгари» — «Ванкувер» 3:1

Белорусский нападающий Егор Шарангович оформил голевую передачу.

«Калгари» занимает 8-е место в таблице Запада с 43 баллами, а «Ванкувер» располагается на 9-й строчке (42).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Ванкувер» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Голы: Зари — 9 (Шарангович, Пеллетье), 14:31 — 1:0. Босер — 14 (бол., Миллер, Браннстрем), 46:15 — 1:1. Кадри — 14 (Юбердо, Поспишил), 49:18 — 2:1. Юбердо — 16 (п.в.), 58:58 — 3:1Вратари: Вольф — Ланкинен (57:40 — 58:58, 59:19)Броски: 29 (12+6+11) — 24 (11+8+5)Штраф: 25 — 25

«Эдмонтон» — «Юта» 4:1

Российский форвард «нефтяников» Василий Подколзин отличился голевой передачей. Коннор Макдэвид сделал 2 ассиста.

«Эдмонтон» располагается на 5-м месте Запада (47 очков), а «Юта» — на 11-й строчке (38).