ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Френки де ЙонгВошли в пике. Грилиш, Антони, де Йонг и еще 7 главных неудачников 2024 года
  • 17:01
    • Официально: Сержиу Консейсао возглавил «Милан»
  • 16:15
    • «Металлург» одержал волевую победу в гостях над «Авангардом»
  • 19:15
    • «Северсталь» вырвала победу у «Ак Барса», Аймурзин оформил дубль
  • 16:43
    • «Салават Юлаев» разгромил «Барыс»
    Все новости спорта

    «Трактор» разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ

    «Нефтехимик» — «Трактор»: счет матча 2:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Нефтехимик
    «Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трактор»

    В составе челябинской команды голы записали на свой счет Максим Шабанов, Стивен Кэмпфер, Григорий Дронов, Семён Дер-Аргучинцев, Владимир Ткачев и Матвей Гуськов.

    У «Нефтехимика» шайбы забросили Кирилл Петров и Михаил Пашнин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)К
    Голы: Шабанов — 17 (Глотов, Ткачев), 0:19 — 0:1. Петров — 3 (Леонтьев, Крощинский), 5:26 — 1:1. Кэмпфер — 4 (бол., Кравцов, Кадейкин), 15:36 — 1:2. Дронов — 6 (Шабанов, Телегин), 26:34 — 1:3. Дер-Аргучинцев — 7 (Кадейкин, Гуськов), 29:11 — 1:4. Ткачев — 10 (Шабанов, Блажиевский), 32:06 — 1:5. Пашнин — 1, 46:36 — 2:5. Гуськов — 1 (Кравцов), 52:07 — 2:6Вратари: Долганов (Озолин, 32:06) — МыльниковБроски: 30 (8+13+9) — 34 (13+14+7)Штраф: 4 — 6

    После этого матча «Трактор» занимает 2-е место в таблице Востока с 54 очками в активе, а «Нефтехимик» — на 9-й позиции с 37-ю баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пора уже «МЮ» сыграть прагматичнее
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Синие» не оставят шансов хозяевам
  • «Ипсвич Таун» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Домашнюю серию «Вашингтона» дополнит еще одна победа?
  • «Вашингтон» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ипсвич Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.39
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Калинская — Крюгер
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  4.48
  • Экспресс дня 31 декабря
  • Завтра в 21:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Кирьос
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Хиджиката
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие