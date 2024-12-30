«Нефтехимик» — «Трактор»: счет матча 2:6, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
В составе челябинской команды голы записали на свой счет Максим Шабанов, Стивен Кэмпфер, Григорий Дронов, Семён Дер-Аргучинцев, Владимир Ткачев и Матвей Гуськов.
У «Нефтехимика» шайбы забросили Кирилл Петров и Михаил Пашнин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)К
Голы: Шабанов — 17 (Глотов, Ткачев), 0:19 — 0:1. Петров — 3 (Леонтьев, Крощинский), 5:26 — 1:1. Кэмпфер — 4 (бол., Кравцов, Кадейкин), 15:36 — 1:2. Дронов — 6 (Шабанов, Телегин), 26:34 — 1:3. Дер-Аргучинцев — 7 (Кадейкин, Гуськов), 29:11 — 1:4. Ткачев — 10 (Шабанов, Блажиевский), 32:06 — 1:5. Пашнин — 1, 46:36 — 2:5. Гуськов — 1 (Кравцов), 52:07 — 2:6Вратари: Долганов (Озолин, 32:06) — МыльниковБроски: 30 (8+13+9) — 34 (13+14+7)Штраф: 4 — 6
После этого матча «Трактор» занимает 2-е место в таблице Востока с 54 очками в активе, а «Нефтехимик» — на 9-й позиции с 37-ю баллами.