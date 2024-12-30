Леонтьев — о поражении «Нефтехимика»: Соперник показал нам мастер-класс

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:6).

«Соперник был быстрее, мобильнее. Показали нам мастер-класс, как реализовывать моменты, переходить из обороны в атаку. Счёт по игре. Мы слабо создавали, а те моменты, какие были, мы не реализовали.

Болельщики нас поддерживали, но мы проиграли. Сделаем выводы, будем готовиться к следующему матчу. У нас всё будет хорошо, надо только это пережить», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции с 37-ю очками в активе.