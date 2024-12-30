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    Леонтьев — о поражении «Нефтехимика»: Соперник показал нам мастер-класс

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Трактор
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:6).

    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»
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    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»

    «Соперник был быстрее, мобильнее. Показали нам мастер-класс, как реализовывать моменты, переходить из обороны в атаку. Счёт по игре. Мы слабо создавали, а те моменты, какие были, мы не реализовали.

    Болельщики нас поддерживали, но мы проиграли. Сделаем выводы, будем готовиться к следующему матчу. У нас всё будет хорошо, надо только это пережить», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

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