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    Ги Буше — об игре «Авангарда»: Позитивные улучшения однозначно видны

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Металлурга» (1:2).

    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»
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    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»

    «Когда мы играли в прошлый раз с "Металлургом", то они доминировали, были лучшей командой, и сейчас мы хотели увидеть другую картину с нашей стороны. Просили ребят также интенсивно действовать в нападении, как и в прошлом матче, но при этом более грамотно и структурированно в обороне. У нас вчера была тренировка с акцентом на эти моменты, и после двух периодов счёт по броскам был 30-7 в нашу пользу, в расстановке "пять на пять" мы действовали лучше, ребята делали много правильных и грамотных действий.

    В третьем же периоде нас подвели удаления. Одним соперник воспользовался, из-за других они перехватили инициативу и, в конце концов, реализовали моменты. Матч получился насыщенным, интенсивным, мы могли его выиграть, потому что моментов было немало. Но позитивные улучшения однозначно видны.

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    • Удаления в третьем периоде? Не хотел бы кого-то винить по персоналиям, в одном случае там был игровой эпизод, правильная задумка, но исполнение подкачало. Под давлением соперника такое случается. Понятно, что хочется избегать удалений, но мы здорово действовали в меньшинстве. У нас были возможности забивать больше голов, могли сделать результат раньше, но инициатива всё-таки перешла к сопернику, и они воспользовались моментами. Не хотел бы винить ребят за то, что они старались, выкладывались, но где-то допустили ошибки», — цитирует Ги Буше пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Нефтехимика» 4-го января 2025-го года.

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