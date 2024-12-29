«Витязь» — «Спартак»: счет матча 2:4, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
В составе победителей забили Адам Ружичка, Даниил Орлов, Андрей Локтионов и Герман Рубцов. За хозяев забили Иван Воробьев и Дмитрий Бучельников.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)
Голы: Орлов — 3 (Мальцев, Голдобин), 9:26 — 0:1. Локтионов — 10 (бол., Ружичка, Чайковски), 10:13 — 0:2. Воробьев — 8 (Галузин, Головков), 13:45 — 1:2. Бучельников — 11 (бол., Рыков, Чехович), 15:40 — 2:2. Ружичка — 16 (Перлини), 39:13 — 2:3. Рубцов — 8 (Филин, Орлов), 58:24 — 2:4Вратари: Дорожко — НиколаевШтраф: 6 — 12Броски: 31 (13+13+5) — 26 (11+6+9)
«Спартак» с 55 баллами находится на втором месте в Западной конференции КХЛ. «Витязь» с 36 очками идет девятым на «Западе».