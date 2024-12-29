Фазель: Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки в НХЛ

Бывший президент Международной федерации хоккеявыразил мнение, что форвард «Вашингтона»точно побьет рекорд канадцав НХЛ.

«Шансы побить рекорд у него отличные. Кто знает, сделает ли он это в нынешнем сезоне или в следующем — это хороший вопрос для букмекеров.

Лично я считаю, что он побьет рекорд, а когда это произойдет — не так важно. Главное — это сделать», — приводит слова Фазеля ТАСС.

В нынешнем сезоне Овечкин в 19 матчах записал в актив 26 (16+10) очков.

Прогнозы и ставки на НХЛ

У Овечкина сейчас 869 голов в НХЛ. Лучшим бомбардиром лиги за всю историю на данный момент является Уэйн Гретцки с 894 шайбами.