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    В «Вашингтоне» высказались о состоянии Овечкина

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    Наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался про отсутствие Александра Овечкина. Форвард близок к возвращению на лед.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Я несколько раз упоминал об этом на разных этапах его отсутствия в составе, что результативность и её отсутствие в определённые моменты были заметны. Можно сказать, что это связано с тем, что мы просто вернулись к среднему уровню после того мощного старта, который у нас был, но я также думаю, что есть и часть причины, которая касается того, что когда Ови на льду, на нашей скамейке и выходит на смены — всегда есть потенциал, что он забросит шайбу в сетку ворот соперника», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

    Ранее 39-летний Овечкин принял участие в своей первой полноценной тренировке в составе клуба после травмы.

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