Ларионов — о победе над «Барысом»: Особо радоваться времени нет

Главный тренер нижегородского «Торпедо»прокомментировал победу своего клуба над «Барысом» (3:1) и добавил, что пока игра далека от совершенства.

«Особо радоваться времени нет. Следующая игра через 36 часов. Это только одна игра, которая дает много пищи для размышлений. Но два очка есть два очка.

Всегда есть полоса, когда неплохо играешь, но проигрываешь, это лишает уверенности. И сразу не вернуть эту уверенность. Этого не бывает по щелчку пальцев. Нужно преодолеть, пройти через трудности, через не совсем яркую игру. Я могу согласиться, что это было не так ярко. Играли не так плохо, но это не те стандарты, которые мы ставим.

В перерыве перед вторым периодом пытались успокоить ребят. Тут важно все правильно воспринимать и постепенно набирать тот уровень уверенности, который необходим команде. Потому было сказано, чтобы успокоились и вернулись к своей игре. Простое движение с шайбой, быстрые передачи, быстрые ноги по краям и креатив в атаке — об этом и говорили», — сказал Ларионов «Матч ТВ».

Сейчас «Торпедо» занимает 8-е место на «Западе» с 41 очком.