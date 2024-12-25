Десятков: В третьем периоде выглядели уже лучше, дождались своего момента и забили

Главный тренервысказался о матче против(2:0).

«Тяжелейшая игра с соперником, который ставит максимальные задачи. Несмотря на наши проблемы с составом, бились все три периода. Тяжело входили, так как потеряли игровой тонус за эту паузу. Это было видно. Но в третьем периоде выглядели уже получше, дождались своего момента и забили.

Почему у меня должна быть настороженность от того, что звено Барака сильно выделяется? А у "Динамо" выделяется звено Гусева — по очкам, по голам и так далее? Против наших лидеров играет соперник, так же и мы разбираем действия лидеров соперника. Ребята взяли на себя лидерскую роль и справляются с этой задачей. Другие должны их поддерживать и также выходить на этим роли.

Я уже сказал вам, что у нас есть проблемы с составом. Но для этого и существует скамейка, для этого и существуют фарм-клубы. Оттуда мы пытаемся подпитываться, не всегда это… Как бы тут аккуратно выразиться? Не всегда качественно. Но желание у ребят присутствует», — цитирует Десяткова «Чемпионат».

«Витязь» с 36 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Динамо» (49) — четвертое.