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    Десятков: В третьем периоде выглядели уже лучше, дождались своего момента и забили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо
    Главный тренер «Витязя» Павел Десятков высказался о матче против «Динамо» (2:0).

    Павел Десятков
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    Павел Десятков

    «Тяжелейшая игра с соперником, который ставит максимальные задачи. Несмотря на наши проблемы с составом, бились все три периода. Тяжело входили, так как потеряли игровой тонус за эту паузу. Это было видно. Но в третьем периоде выглядели уже получше, дождались своего момента и забили.

    Почему у меня должна быть настороженность от того, что звено Барака сильно выделяется? А у "Динамо" выделяется звено Гусева — по очкам, по голам и так далее? Против наших лидеров играет соперник, так же и мы разбираем действия лидеров соперника. Ребята взяли на себя лидерскую роль и справляются с этой задачей. Другие должны их поддерживать и также выходить на этим роли.

    Я уже сказал вам, что у нас есть проблемы с составом. Но для этого и существует скамейка, для этого и существуют фарм-клубы. Оттуда мы пытаемся подпитываться, не всегда это… Как бы тут аккуратно выразиться? Не всегда качественно. Но желание у ребят присутствует», — цитирует Десяткова «Чемпионат».

    «Витязь» с 36 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Динамо» (49) — четвертое.

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