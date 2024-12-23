«Металлург» — «Авангард»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

Роман Канцеров Фото: globallookpress.com
Главным героем встречи стал форвард хозяев Роман Канцеров, забросивший обе шайбы.
В составе гостей отличился защитник Михаил Гуляев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Канцеров — 8 (Михайлис), 20:27 — 1:0. Гуляев — 3 (Коледов, Маклауд), 47:09 — 1:1. Канцеров — 9 (Михайлис), 63:45 — 2:1Вратари: Набоков — СеребряковБроски: 52 (20+17+12+3) — 20 (6+5+8+1)Штраф: 2 — 4
В следующем туре «Металлург» в гостях сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» дома проверит «Ладу». Оба матча пройдут 28 декабря.