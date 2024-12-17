Наставник «Вашингтона» высказался о восстановлении Овечкина

Главный тренер «Вашингтона»высказался по поводу восстановления нападающегопосле перелома ноги.

«Теперь он снова интегрирован в группу, он находится в составе. Следующий шаг — снять безконтактный джерси и начать полноценные тренировки, что позволит ему приступить к контактным упражнениям», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Ранее Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке.

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Российский нападающий получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). Встреча состоялась 19 ноября. Уточнялось, что Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель.