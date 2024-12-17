2-й таймЛацио — ИнтерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николо Барелла«Лацио» — «Интер». Онлайн
  • 22:46
    • Плеттенберг: Нойер хочет продлить контракт с «Баварией»
  • 21:25
    • Неймар может продожить карьеру в «Интер Майами»
  • 21:11
    • Аршавин назвал причину спада в игре «Зенита»
    Все новости спорта

    «Даллас» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Даллас Старз Прогнозы на НХЛ
    17 декабря состоится очная встреча «Далласа» и «Вашингтона» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 04:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Даллас» претендует на выход в плей-офф, занимая 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. За 29 сыгранных матчей команда набрала 36 очков. Стоит отметить, что «Звезды» допустили всего 74 результативных ошибки. Это меньше, чем у любой другой команды Запада. В прошлом поединке хозяева встречались с «Сент-Луисом». Основное время матча закончилось вничью 1:1, «Даллас» забросил победную шайбу в овертайме.

    «Вашингтон» продолжает свою победную серию, благодаря чему клуб остается лидером турнирной таблицы Восточной конференции. Обыграв 4:2 «Баффало» в прошлом матче, «Кэпиталз» набрали 44 очка. Гости опережают «Нью-Джерси» на один пункт, имея при этом 4 игры в запасе.

    Прогнозы и ставки

    «Даллас» выиграл 4 из 5 матчей против «Вашингтона», что повлияло на мнение букмекеров, которые считают хозяев фаворитами встречи.

    • Коэффициенты на победу без учета ОТ и буллитов составляют 1.96 и 3.00. С учетом дополнительного периода и штрафных бросков цифры меняются на 1.60 и 2.30 соответственно.

    • С букмекерами не согласны эксперты LiveSport.Ru которые считают, что «Кэпиталз» продолжат свою серию Посмотреть ставки на игру можно в прогнозе с коэффициентом 2.01.

    • Что касается ИИ, то он тоже ставит на «Вашингтон». По его оценке, матч закончится со счетом 4:2 в пользу гостей.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Даллас» — «Вашингтон», отслеживайте статистику, выбирайте букмекера и коэффициенты на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Кальяри» доставить «Ювентусу» проблемы?
  • «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли СКА пробить оборону «Локомотива»?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Динамовцы добьются уверенной победы над «Барысом»
  • «Динамо» Москва — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.90
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сарагоса — Овьедо
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гранада — Картахена
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие