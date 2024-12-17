17 декабря состоится очная встречав рамках регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 04:00 по мск.

«Даллас» претендует на выход в плей-офф, занимая 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. За 29 сыгранных матчей команда набрала 36 очков. Стоит отметить, что «Звезды» допустили всего 74 результативных ошибки. Это меньше, чем у любой другой команды Запада. В прошлом поединке хозяева встречались с «Сент-Луисом». Основное время матча закончилось вничью 1:1, «Даллас» забросил победную шайбу в овертайме.

«Вашингтон» продолжает свою победную серию, благодаря чему клуб остается лидером турнирной таблицы Восточной конференции. Обыграв 4:2 «Баффало» в прошлом матче, «Кэпиталз» набрали 44 очка. Гости опережают «Нью-Джерси» на один пункт, имея при этом 4 игры в запасе.

Прогнозы и ставки

«Даллас» выиграл 4 из 5 матчей против «Вашингтона», что повлияло на мнение букмекеров, которые считают хозяев фаворитами встречи.

Коэффициенты на победу без учета ОТ и буллитов составляют 1.96 и 3.00. С учетом дополнительного периода и штрафных бросков цифры меняются на 1.60 и 2.30 соответственно.

С букмекерами не согласны эксперты LiveSport.Ru которые считают, что «Кэпиталз» продолжат свою серию Посмотреть ставки на игру можно в прогнозе с коэффициентом 2.01.

которые считают, что «Кэпиталз» продолжат свою серию Посмотреть ставки на игру можно в прогнозе с коэффициентом 2.01. Что касается ИИ, то он тоже ставит на «Вашингтон». По его оценке, матч закончится со счетом 4:2 в пользу гостей.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Даллас» — «Вашингтон», отслеживайте статистику, выбирайте букмекера и коэффициенты на сайте LiveCup.Run.

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