ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Манчестер Сити»«Реал» и «ПСЖ» приходят в себя, штопор «Ман Сити» продолжается: Итоги 6-го тура Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Федоров: В ближайшее время не планирую возвращаться к тренерской работе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА КХЛ
    Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что не планирует возобновлять тренерскую карьеру.

    Сергей Федоров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Федоров

    Федоров покинул пост главного тренера ЦСКА весной этого года после поражения команды в первом раунде плей-офф НХЛ.

    «Нет желания возвращаться к тренерской работе. И не было такого желания. Слухи? Слухи всегда ходят. Когда друзья мне звонят, я отвечаю: "Если что‑то будет, вы узнаете первыми".

    В ближайшее время, думаю, этого не случится. Я не планировал становиться тренером.

  • «Салават Юлаев» сравнялся с «Трактором», ЦСКА приблизился к топ-3, «Автомобилист» утратил позиции
  • КХЛ: обзор четырнадцатой игровой недели
  • 09/12/2024

    • Провальным прошлый сезон не считаю. Да, не сложилось по каким‑то причинам. Человеческие силы не беспредельны. Выиграть три подряд чемпионства такого статуса… Я не помню ни одного примера в мировом хоккее», — приводит слова Федорова «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Напомним, ЦСКА под руководством Федорова дважды выигрывал Кубок Гагарина.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вспомнит ли «Валенсия» о победах в Ла Лиге?
  • «Вальядолид» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Продолжится ли победная серия «Эмполи»?
  • «Эмполи» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Оборона «Сент-Этьена» сразу будет ошибаться
  • «Тулуза» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вальядолид — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эмполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Портленд — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие