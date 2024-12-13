Федоров: В ближайшее время не планирую возвращаться к тренерской работе

Бывший главный тренер ЦСКАзаявил, что не планирует возобновлять тренерскую карьеру.

Федоров покинул пост главного тренера ЦСКА весной этого года после поражения команды в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Нет желания возвращаться к тренерской работе. И не было такого желания. Слухи? Слухи всегда ходят. Когда друзья мне звонят, я отвечаю: "Если что‑то будет, вы узнаете первыми".

В ближайшее время, думаю, этого не случится. Я не планировал становиться тренером.

Провальным прошлый сезон не считаю. Да, не сложилось по каким‑то причинам. Человеческие силы не беспредельны. Выиграть три подряд чемпионства такого статуса… Я не помню ни одного примера в мировом хоккее», — приводит слова Федорова «Матч ТВ».

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Напомним, ЦСКА под руководством Федорова дважды выигрывал Кубок Гагарина.