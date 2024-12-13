Нападающий «Вашингтона» Эллер: Овечкин — легенда, он особенный

Нападающийвысказался о партнере по команде

«Ови — он легенда, он особенный, он, вероятно, всегда будет лидером "Вашингтона" по количеству голов. А с ним и мы становимся лучше как команда. Но мы также коллектив, который, как мне кажется, не обязательно полагается на одного или двух игроков, чтобы одерживать победы.

У нас четыре довольно сильных звена, три пары защитников и два хороших вратаря. Мы не зависим от одного или двух человек, и я думаю, что в этом сила команды», — приводит слова Эллера AP News.