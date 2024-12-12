НХЛ. «Рейнджерс» одолел «Баффало», «Оттава» обыграла «Анахайм»

победилив матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился одной голевой передачей. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 31 очко в 28 матчах и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на предпоследней строчке — 26 очков в 29 играх.

НХЛ «Баффало» — «Рейнджерс» — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2) Голы: Зибанежад — 6 (бол., Панарин, Фокс), 7:01 — 0:1. Смит — 6 (Фокс, Кэррик), 53:29 — 0:2. Пауэр — 4 (Кребс, Байрам), 55:09 — 1:2. Фокс — 1 (п.в., Трочек), 57:58 — 1:3. Томпсон — 16 (Пауэр, Петерка), 59:22 — 2:3Вратари: Луукконен (57:25 — 57:58, 58:03 — 59:55) — ШестеркинШтраф: 13 — 9Броски: 31 (7+8+16) — 28 (11+12+5)

«Баффало» — «Рейнджерс» — 2:3

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Оттава» одолела «Анахайм» — 5:1. «Дакс» потерпели четвертое поражение подряд.

«Оттава» с 28 очками в 28 матчах занимает 11-е место в Восточной конференции.

«Анахайм» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 24 очка в 27 встречах.

НХЛ «Оттава» — «Анахайм» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) Голы: Грегор — 3 (Остапчук, Дженсен), 2:55 — 1:0. Батерсон — 10 (бол., Штюцле, Сандерсон), 11:15 — 2:0. Батерсон — 11 (бол., Ткачак, Норрис), 18:25 — 3:0. Батерсон — 12, 30:30 — 4:0. Ткачак — 14 (бол., Батерсон, Штюцле), 48:58 — 5:0. Готье — 4 (Мактавиш), 52:42 — 5:1Вратари: Ульмарк — ГибсонШтраф: 15 — 25Броски: 34 (19+6+9) — 32 (10+16+6)