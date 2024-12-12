18:30Астана — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Астана» — «Челси». Онлайн
    Все новости спорта

    Георгиев о переходе в «Сан-Хосе»: Это была напряженная пара дней

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш Сан-Хосе Шаркс Трансферы
    Российский голкипер Александр Георгиев высказался о переходе из «Колорадо» в «Сан-Хосе».

    Александр Георгиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Георгиев

    «Это была напряжённая пара дней, обмен в середине сезона — нелёгкая задача. Самое главное — мне понравилось играть перед фанатами "Эвеланш".

    Рад, что мы справились с "Вегасом" в моей последней домашней игре перед вами, это было весело! Рад новой главе. Я ценю вас всех, и до скорой встречи», — написал Георгиев на своей странице в соц. сети.

  • НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Колорадо», «Коламбус» уступил «Филадельфии», «Нэшвилл» — «Калгари»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 декабря
  • Вчера

    • Напомним, что «Колорадо» и «Сан-Хосе» произвели большой обмен хоккеистами. В состав «акул» также отправился российский нападающий Николай Коваленко.

    В нынешнем сезоне Георгиев провел за «Колорадо» 18 матчей, отразил 87.41% бросков при коэффициенте надежности 3.38.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у казахов против «Челси»?
  • «Астана» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли «Брага» доставить проблемы римлянам?
  • «Рома» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Позволит ли Лига Европы вернуться к победам «МЮ»?
  • «Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астана — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аякс — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие