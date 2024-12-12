Георгиев о переходе в «Сан-Хосе»: Это была напряженная пара дней

Российский голкипервысказался о переходе из

«Это была напряжённая пара дней, обмен в середине сезона — нелёгкая задача. Самое главное — мне понравилось играть перед фанатами "Эвеланш".

Рад, что мы справились с "Вегасом" в моей последней домашней игре перед вами, это было весело! Рад новой главе. Я ценю вас всех, и до скорой встречи», — написал Георгиев на своей странице в соц. сети.

Напомним, что «Колорадо» и «Сан-Хосе» произвели большой обмен хоккеистами. В состав «акул» также отправился российский нападающий Николай Коваленко.

В нынешнем сезоне Георгиев провел за «Колорадо» 18 матчей, отразил 87.41% бросков при коэффициенте надежности 3.38.