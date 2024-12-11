НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Колорадо», «Коламбус» уступил «Филадельфии», «Нэшвилл» — «Калгари»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ

«Каролина» — «Сан-Хосе» — 3:2

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

«Сан-Хосе» потерпел третье поражение подряд и с 25 очками занимает 13-е место в Западной конференции.

«Каролина» набрала 37 очков и поднялась на 3-ю строчку в Восточной конференции.

НХЛ «Каролина» — «Сан-Хосе» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) Голы: Гостисбеер — 6 (Каррье, Рословик), 4:26 — 1:0. Канин — 7 (Селебрини, Сиси), 18:51 — 1:1. Канин — 8 (Эклунд), 31:44 — 1:2. Бернс — 2 (Ахо, Нечас), 44:11 — 2:2. Чатфилд — 3, 57:21 — 3:2Вратари: Кочетков — Ванечек (58:15)Штраф: 6 — 8Броски: 28 (11+8+9) — 23 (9+7+7)

«Каролина» — «Сан-Хосе» — 3:2

«Коламбус» — «Филадельфия» — 3:5

Российский новичок «Шаркс» Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных. «Колорадо» обменял 28-летнего россиянина 9 декабря.

«Сан-Хосе» потерпел третье поражение подряд и с 25 очками занимает 13-е место в Западной конференции. «Каролина» набрала 37 очков и поднялась на 3-ю строчку в Восточной конференции.

НХЛ «Коламбус» — «Филадельфия» — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1) Голы: Кэйтс — 2 (Форстер, Йорк), 4:37 — 0:1. Типпетт — 9 (Драйсдейл, Фрост), 10:56 — 0:2. Конекны — 14 (бол., Бринк, Мичков), 26:11 — 0:3. Веренски — 9 (бол., Марченко), 36:56 — 1:3. Конекны — 15 (Фараби, Силер), 39:00 — 1:4. Фрост — 4 (Мичков), 41:55 — 1:5. Монахэн — 9 (Фаббро, К. Джонсон), 51:42 — 2:5. К. Джонсон — 9 (Северсон, ван Римсдайк), 59:23 — 3:5Вратари: Мерзликинс — ЭрссонШтраф: 11 — 9Броски: 18 (4+7+7) — 24 (7+10+7)

«Коламбус» — «Филадельфия» — 3:5

«Нью-Джерси» — «Торонто» — 1:2 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил Остин Мэттьюс.

«Торонто» набрал 36 очков в 28 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 2-й строчке — 39 очков в 31 игре.

НХЛ «Нью-Джерси» — «Торонто» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Палат — 4 (Братт), 27:16 — 1:0. Хольмберг — 2 (мен., Девар, Танев), 50:42 — 1:1. Мэттьюс — 9, 62:51 — 1:2Вратари: Маркстрем — СтоларцШтраф: 6 — 8Броски: 38 (16+11+10+1) — 14 (1+5+6+2)

«Нью-Джерси» — «Торонто» — 1:2 ОТ

«Питтсбург» — «Колорадо» — 2:6

Нападающий команды Евгений Малкин отметился результативной передачей. 38-летний форвард набрал 25 (6+19) очков в 29 играх.

«Колорадо» с 34 очками за 30 встреч занимает 6-е место в Западной конференции, «Питтсбург» набрал 28 очков в 30 матчах и идет 11-м на «Востоке».

НХЛ «Питтсбург» — «Колорадо» — 2:6 (0:2, 2:1, 0:3) Голы: Маккиннон — 10 (Рантанен, Тэйвз), 6:31 — 0:1. Рантанен — 16 (Макар), 18:22 — 0:2. Рантанен — 17 (де Хаан, Маккиннон), 25:46 — 0:3. Гласс — 1 (Малкин, Летанг), 27:21 — 1:3. Бантинг — 7 (Карлссон, Раст), 38:53 — 2:3. Ничушкин — 7 (Маккиннон), 43:23 — 2:4. Лехконен — 8 (Рантанен, Маккиннон), 52:21 — 2:5. Рантанен — 18 (п.в., Маккиннон, Тэйвз), 55:08 — 2:6Вратари: Джерри (49:40 — 49:48, 54:37 — 55:08) — УэджвудШтраф: 8 — 10Броски: 26 (8+7+11) — 27 (10+8+9)

«Питтсбург» — «Колорадо» — 2:6

«Айлендерс» — «Лос-Анджелес» — 1:3

НХЛ «Айлендерс» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Кемпе — 14 (Копитар, Мур), 13:51 — 0:1. Фиала — 10 (Эдмундсон, Тюркотт), 23:09 — 0:2. Ли — 13 (Палмиери, Нельсон), 29:47 — 1:2. Андерсон — 4 (п.в., Кемпе), 59:46 — 1:3Вратари: Сорокин (58:26 — 59:46) — КемперШтраф: 2 — 6Броски: 20 (3+10+7) — 30 (12+13+5)

«Айлендерс» — «Лос-Анджелес» — 1:3

«Нэшвилл» — «Калгари» — 3:4

НХЛ «Нэшвилл» — «Калгари» — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0) Голы: Маршессо — 7 (Стэмкос, Форсберг), 7:45 — 1:0. Кадри — 9 (Юбердо), 10:22 — 1:1. Новак — 4 (Янковски, Евангелиста), 10:52 — 2:1. Руни — 3 (Дуэр), 22:27 — 2:2. Маршессо — 8 (Форсберг), 27:41 — 3:2. Пачал — 1 (Пеллетье, Руни), 33:49 — 3:3. Юбердо — 10 (бол., Коронато, Зари), 38:41 — 3:4Вратари: Сарос (58:38) — ВладаржШтраф: 4 — 4Броски: 20 (8+5+7) — 28 (8+16+4)

«Нэшвилл» — «Калгари» — 3:4

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Виннипег» — «Бостон» — 8:1

НХЛ «Виннипег» — «Бостон» — 8:1 (2:0, 1:1, 5:0) Голы: Наместников — 7 (бол., Нидеррайтер, Пионк), 12:09 — 1:0. Шайфли — 15 (Коннор, Виларди), 18:01 — 2:0. Шайфли — 16 (бол., Моррисси), 27:02 — 3:0. Пастрняк — 10 (бол., Макэвой, Маршан), 29:13 — 3:1. Коннор — 16 (Шайфли), 41:15 — 4:1. Виларди — 12 (Коннор), 45:33 — 5:1. Иафалло — 5 (бол., Пионк, Чибриков), 47:19 — 6:1. Эпплтон — 6 (Флери, Лаури), 56:16 — 7:1. Чибриков — 1 (Перфетти), 56:26 — 8:1Вратари: Хеллибак — СуэйменШтраф: 29 — 37Броски: 35 (14+8+13) — 24 (8+8+8)

«Виннипег» — «Бостон» — 8:1

«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 2:1

НХЛ «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Макдэвид — 14 (Драйзайтль, Кулак), 17:31 — 1:0. Гюнцель — 13 (Кучеров, Пойнт), 30:02 — 1:1. Драйзайтль — 20, 31:58 — 2:1Вратари: С. Скиннер — Василевский (57:23 — 58:12, 58:35)Штраф: 4 — 4Броски: 25 (8+11+6) — 21 (7+7+7)

«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 2:1

«Юта» — «Миннесота» — 4:5 Б

НХЛ «Юта» — «Миннесота» — 4:5 Б (1:0, 0:2, 3:2, 0:0, 0:1) Голы: Стенлунд — 4 (Карконе), 13:46 — 1:0. Хуснутдинов — 1, 34:25 — 1:1. Капризов — 18 (Юханссон), 35:01 — 1:2. Келлер — 8 (бол., Сергачев, Гюнтер), 44:42 — 2:2. Юханссон — 4, 45:39 — 2:3. Келлер — 9 (бол., Гюнтер, Сергачев), 49:54 — 3:3. Вялимяки — 2 (Крауз), 51:45 — 4:3. Росси — 10 (Юханссон, Болди), 59:16 — 4:4. Победный буллит: БолдиВратари: Веймелка — ГуставссонШтраф: 4 — 6Броски: 25 (5+7+9+4) — 39 (17+10+9+3)

«Юта» — «Миннесота» — 4:5 Б

«Сиэтл» — «Флорида» — 1:2 Б

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 17 из 18 бросков соперников.

«Флорида» набрала 38 очков в 29 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 30 очками за 30 встреч идет 11-м на «Западе».

НХЛ «Сиэтл» — «Флорида» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Стивенсон — 3 (Гурд, Маккэн), 15:39 — 1:0. Барков — 9 (Райнхарт), 38:59 — 1:1. Победный буллит: БарковВратари: Даккорд — БобровскийШтраф: 4 — 6Броски: 18 (6+4+5+3) — 33 (11+9+10+3)

«Сиэтл» — «Флорида» — 1:2 Б

«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ

В составе гостей Павел Бучневич отметился результативной передачей.

«Сент-Луис» с 30 баллами занимает десятое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 33 очками — на восьмой строчке.