Гретцки: Овечкин как бык, он был великолепен в этом году

Канадский хоккеиствысказался о капитане «Вашингтона»

У Овечкина 868 голов за свою карьеру. Это на 26 шайб меньше, чем у Гретцки (894).

«Овечкин как бык. Его бросок все так же хорош. Я играл с Яри Курри и Бреттом Халлом, и один из лучших комплиментов, который я мог бы им сделать, это то, что они ни разу не промахнулись по воротам.

Овечкин не промахивается по воротам. Тем лучше для него. Он был великолепен в этом году, и я знаю, как это тяжело в таком возрасте. Это становится все труднее и труднее, но он держится», — приводит слова Гретцки Daily Faceoff.