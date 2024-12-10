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    Гретцки: Овечкин как бык, он был великолепен в этом году

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    Канадский хоккеист Уэйн Гретцки высказался о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    У Овечкина 868 голов за свою карьеру. Это на 26 шайб меньше, чем у Гретцки (894).

    «Овечкин как бык. Его бросок все так же хорош. Я играл с Яри Курри и Бреттом Халлом, и один из лучших комплиментов, который я мог бы им сделать, это то, что они ни разу не промахнулись по воротам.

    Овечкин не промахивается по воротам. Тем лучше для него. Он был великолепен в этом году, и я знаю, как это тяжело в таком возрасте. Это становится все труднее и труднее, но он держится», — приводит слова Гретцки Daily Faceoff.

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