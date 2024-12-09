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    НеймарТрансферный дайджест. 2-9 декабря
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    Стал известен состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная Казахстана
    Сборная Казахстана опубликовала состав на Кубок Первого канала.

    Андрей Шутов — голкипер «Барыса» и сборной Казахстана
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    Андрей Шутов — голкипер «Барыса» и сборной Казахстана

    Список игроков сборная Казахстана на Кубок Первого канал:

    • Вратари:
      Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка», ВХЛ);
      Жакен Ибрагимов («Сарыарка»);
      Андрей Шутов («Барыс»).

    • Защитники:
      Степан Александров, Владимир Гребенщиков (все — «Торпедо», Усть-Каменогорск);
      Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород);
      Хакназар Кенесбай, Кирилл Никитин (все — «Номад»);
      Эдуард Михайлов («Арлан»);
      Егор Наместников, Кирилл Полохов («Сарыарка»).

    • Нападающие:
      Олег Бойко («Барыс»);
      Александр Борисевич, Андрей Буяльский, Руслан Дёмин (все — «Сарыарка»);
      Владимир Волков, Дмитрий Преснов, Денис Чапоров (все — «Арлан»);
      Дмитрий Гренц, Артем Лихотников (все — «Хумо», Ташкент);
      Саян Данияр («Номад»);
      Алексей Зубов, Ян Тютюньков («Торпедо», Усть-Каменогорск);
      Евгений Рымарев («Юнисон», ВХЛ);
      Александр Своеволин («Кулагер»).

    • Тренерский штаб:
      главный тренер — Олег Болякин;
      тренеры: Владимир Князев, Талгат Жайлауов;
      тренер вратарей — Павел Бессонов;
      генеральный менеджер — Александр Корешков.

    Напомним, что в 1-м матче Кубка Первого канала сборная Казахстана встретится с Беларусью 12-го декабря в 14:30 мск.

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