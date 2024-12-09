Стал известен состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала

Андрей Шутов — голкипер «Барыса» и сборной Казахстана Фото: globallookpress.com
Список игроков сборная Казахстана на Кубок Первого канал:
- Вратари:
Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка», ВХЛ);
Жакен Ибрагимов («Сарыарка»);
Андрей Шутов («Барыс»).
- Защитники:
Степан Александров, Владимир Гребенщиков (все — «Торпедо», Усть-Каменогорск);
Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород);
Хакназар Кенесбай, Кирилл Никитин (все — «Номад»);
Эдуард Михайлов («Арлан»);
Егор Наместников, Кирилл Полохов («Сарыарка»).
- Нападающие:
Олег Бойко («Барыс»);
Александр Борисевич, Андрей Буяльский, Руслан Дёмин (все — «Сарыарка»);
Владимир Волков, Дмитрий Преснов, Денис Чапоров (все — «Арлан»);
Дмитрий Гренц, Артем Лихотников (все — «Хумо», Ташкент);
Саян Данияр («Номад»);
Алексей Зубов, Ян Тютюньков («Торпедо», Усть-Каменогорск);
Евгений Рымарев («Юнисон», ВХЛ);
Александр Своеволин («Кулагер»).
- Тренерский штаб:
главный тренер — Олег Болякин;
тренеры: Владимир Князев, Талгат Жайлауов;
тренер вратарей — Павел Бессонов;
генеральный менеджер — Александр Корешков.
Напомним, что в 1-м матче Кубка Первого канала сборная Казахстана встретится с Беларусью 12-го декабря в 14:30 мск.