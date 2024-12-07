«Витязь» объявил о подписании пробного контракта с Сидоровым

Защитникподписал пробное соглашение с. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«27-летний воспитанник ярославского хоккея с 2020 года выступал за "Нефтехимик", куда перешёл из "Куньлуня", в составе которого начал сезон-2020/2021. В КХЛ дебютировал за "Ак Барс" в сезоне 2015/16. Также выступал за Локомотив», — написано в заявлении клуба.

В прошедшем сезоне Сидоров выступал за «Нефтехимик», где провел 54 матча и отметился 7-ю голевыми передачами.

«Витязь» занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 32 очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 4 балла.