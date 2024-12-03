Фетисов: Никто в «Вашингтоне» не будет рисковать здоровьем Овечкина

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал возвращение форвардана лед после травмы.

«Мы с ним на связи, следим за тем, как он восстанавливается. Там с профессиональными спортсменами работают очень грамотные специалисты, но чудес не бывает — он вернется, когда будет готов на 100%, никто рисковать не будет. Мы все ждем его возвращения», — цитирует Фетисова ТАСС.

В нынешнем сезоне Овечкин в 18 матчах записал в актив 25 (15+10) очков. В общей сложности россиянин забросил 868 шайб в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов.