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    Фетисов: Никто в «Вашингтоне» не будет рисковать здоровьем Овечкина

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возвращение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на лед после травмы.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Мы с ним на связи, следим за тем, как он восстанавливается. Там с профессиональными спортсменами работают очень грамотные специалисты, но чудес не бывает — он вернется, когда будет готов на 100%, никто рисковать не будет. Мы все ждем его возвращения», — цитирует Фетисова ТАСС.

    В нынешнем сезоне Овечкин в 18 матчах записал в актив 25 (15+10) очков. В общей сложности россиянин забросил 868 шайб в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов.

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