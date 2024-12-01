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    Звягин: Последние два матча «Авангарда» — худшие в сезоне по скорости и эмоциям

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Северсталь
    Сергей Звягин, исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда», высказался о матче против «Северстали» (2:4).

    Сергей Звягин
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    Сергей Звягин

    «Соперник был быстрее нас, превзошёл нас в настрое, поэтому заслуженная победа для них. Мы вели в счёте, но много позволили "Северстали". Да, победы нужны, но последние две игры — наверное, худшие в сезоне по скорости и по эмоциям. Не думаю, что физика основной фактор здесь. Конечно, старались сохранить преимущество в счёте, были ещё моменты, чтобы забить, но счёт всё-таки по игре.

    Расписание у всех непростое. У нас было четыре игры за семь дней, матчи с овертаймами, это накладывает отпечаток. Но я думаю, мы могли больше из себя достать. Мы готовились именно к такой игре, какая была, понимали, что нужно принимать быстрые и правильные решения, двигать ногами. Но было достаточно много потерь от нас и в движении не очень хорошо выглядели.

    Башкиров показал то, что мы примерно ожидали. Неплохое катание, в каких-то моментах подсказывали по системе. Нормально выглядели. Время Меркли в большинстве ещё придёт, пока ещё нет. У него сегодня меньше времени, чем хотелось бы, и это как раз связано с тем, что было много игры в неравных составах. Игорь Мартынов не играл из-за ротации», — цитирует Звягина «Чемпионат».

    У «Северстали» теперь 36 очков и шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» (28) — девятый на «Востоке».

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