Звягин: Последние два матча «Авангарда» — худшие в сезоне по скорости и эмоциям

, исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда», высказался о матче против(2:4).

«Соперник был быстрее нас, превзошёл нас в настрое, поэтому заслуженная победа для них. Мы вели в счёте, но много позволили "Северстали". Да, победы нужны, но последние две игры — наверное, худшие в сезоне по скорости и по эмоциям. Не думаю, что физика основной фактор здесь. Конечно, старались сохранить преимущество в счёте, были ещё моменты, чтобы забить, но счёт всё-таки по игре.

Расписание у всех непростое. У нас было четыре игры за семь дней, матчи с овертаймами, это накладывает отпечаток. Но я думаю, мы могли больше из себя достать. Мы готовились именно к такой игре, какая была, понимали, что нужно принимать быстрые и правильные решения, двигать ногами. Но было достаточно много потерь от нас и в движении не очень хорошо выглядели.

Башкиров показал то, что мы примерно ожидали. Неплохое катание, в каких-то моментах подсказывали по системе. Нормально выглядели. Время Меркли в большинстве ещё придёт, пока ещё нет. У него сегодня меньше времени, чем хотелось бы, и это как раз связано с тем, что было много игры в неравных составах. Игорь Мартынов не играл из-за ротации», — цитирует Звягина «Чемпионат».

У «Северстали» теперь 36 очков и шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» (28) — девятый на «Востоке».