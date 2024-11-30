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    Мирошниченко: Овечкин советует больше бросать

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко отметил, что форвард Александр Овечкин советует ему больше бросать по воротам и придерживаться своего хоккея.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В пятницу «Вашингтон» обыграл дома «Нью‑Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4 (ОТ), Мирошниченко отметился голевой передачей.

    «Александр Овечкин всегда дает напутствия — например, больше бросать, играть в свой хоккей.

    Когда Саша с тобой в раздевалке и все 60 минут на игре — это одно. А когда видишь его до и после матча — это абсолютно другое. Думаю, и Овечкину полегче в плане восстановления, когда ты всегда с командой и не думаешь о том, что у тебя там болит. Наверное, так побыстрее идет реабилитация даже с моральной точки зрения», — сказал Мирошниченко «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что Овечкин пропустит от четырех до шести недель из‑за перелома левой малоберцовой кости. 39‑летний хоккеист получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2).

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