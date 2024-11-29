Канарейкин: Мичкову нужно найти коммуникабельность с тренером

Российский тренервысказался о текущем положении дел у

«Во-первых, я бы сказал, что это ранний возраст, чтобы дискутировать с тренером. В 19 лет нужно быть с открытыми глазами и большими ушами, слушать всё, что ему говорят и впитывать. Потому что любой тренер желает только улучшить игру хоккеиста и донести это.

Поэтому Мичкову нужно кроме того, что он делает на льду, найти коммуникабельность с тренером», — приводит слова Канарейкина LiveResult.ru.

В активе Мичкова в текущем сезоне НХЛ 17 (8+9) очков в 20 матчах регулярного чемпионата.