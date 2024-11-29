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    Канарейкин: Мичкову нужно найти коммуникабельность с тренером

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз
    Российский тренер Федор Канарейкин высказался о текущем положении дел у Матвея Мичкова в «Филадельфии Флайерз».

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    «Во-первых, я бы сказал, что это ранний возраст, чтобы дискутировать с тренером. В 19 лет нужно быть с открытыми глазами и большими ушами, слушать всё, что ему говорят и впитывать. Потому что любой тренер желает только улучшить игру хоккеиста и донести это.

    Поэтому Мичкову нужно кроме того, что он делает на льду, найти коммуникабельность с тренером», — приводит слова Канарейкина LiveResult.ru.

    В активе Мичкова в текущем сезоне НХЛ 17 (8+9) очков в 20 матчах регулярного чемпионата.

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