Никитин: Все предсказуемо для вратарей, поэтому и нет голов

Главный тренерназвал причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского(0:3).

«Неудачная игра по счёту для нас. Позитив — парни сражались до конца, не остановились. Что с атакой? Мне кажется, у парней не хватает эмоций. Всё предсказуемо для вратарей, поэтому и нет голов. Проблема отыграться? Назовите команды, которые не испытывают проблем, когда проигрывают. Все испытывают проблемы. Как бы ты высоко не поднимался, нужно не отрываться от коллектива. Мы следуем этой мудрости.

Исаев? Не было мыслей его менять. Даниил заслужил своей игрой. Не видели причины его менять. Команда не спала, это "Динамо" хорошо реализовывало свои моменты. Готовились ли к Миске? Мы готовили к команде "Динамо". Конкретно под вратаря готовиться в регулярке бессмысленно.

Почему не поменяли вратаря на шестого полевого игрока? Не видим проблемы, что мы не можем забить. Что же — мы забьем и сразу понеслось? Мы видим определённое выгорание у ребят. Точка роста здесь — уметь в таком состоянии играть, выигрывать, забивать и не делать глупостей. Мы на этом концентрируемся. У нас достаточно моментов — качественных моментов. Мы верим в своих ребят», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 52 очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против «Трактора» 28-го ноября.