Тренер «Вашингтона» прокомментировал второе кряду поражение без Овечкина

Наставник «Вашингтона»прокомментировал поражение клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3).

«Мне очень понравилась наша игра сегодня. В равных составах мы вели большую часть матча, провели несколько действительно хороших смен в зоне нападения, их было много. Мы должны снять шляпу, их вратарь играл фантастически, особенно в конце третьего периода.

Мне казалось, что мы могли бы сыграть лучше, если бы искали больше возможностей для броска и чаще забирали подбор… Но большая часть процесса сегодня для меня и так была положительной», — сказал Карбери в интервью после матча.

Прогнозы и ставки на НХЛ

До этого столичный клуб без Александра Овечкина проиграл «Колорадо» со счетом 1:2.