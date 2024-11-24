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    Тренер «Вашингтона» прокомментировал второе кряду поражение без Овечкина

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3).

    Спенсер Карбери
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    Спенсер Карбери

    «Мне очень понравилась наша игра сегодня. В равных составах мы вели большую часть матча, провели несколько действительно хороших смен в зоне нападения, их было много. Мы должны снять шляпу, их вратарь играл фантастически, особенно в конце третьего периода.
    Мне казалось, что мы могли бы сыграть лучше, если бы искали больше возможностей для броска и чаще забирали подбор… Но большая часть процесса сегодня для меня и так была положительной», — сказал Карбери в интервью после матча.

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    До этого столичный клуб без Александра Овечкина проиграл «Колорадо» со счетом 1:2.

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