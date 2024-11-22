Фетисов призвал ФХР не лезть в дела КХЛ

Вячеслав Фетисов Фото: globallookpress.com
«Я не знаю, почему ФХР против, пусть они занимаются развитием хоккея. Нужно, чтобы не было никаких исключений, олигархов, надо вернуть полноценный драфт, ярмарку, мы об этом общаемся с коллегами.
А в лиге профессиональный уровень менеджмента. Федерация должна заниматься тем, что у нее в уставе прописано, а не лезть туда, где работают профессионалы.
Интерес к любому чемпионату определяется уровнем соревновательности, а это количество команд, которые могут бороться за высокие места. Спортивный принцип должен являться определяющим. КХЛ сегодня это понимает», — приводит слова Фетисова «Р-Спорт».