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    Фетисов призвал ФХР не лезть в дела КХЛ

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    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что ФХР пытается мешать развитию КХЛ.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Я не знаю, почему ФХР против, пусть они занимаются развитием хоккея. Нужно, чтобы не было никаких исключений, олигархов, надо вернуть полноценный драфт, ярмарку, мы об этом общаемся с коллегами.

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    • А в лиге профессиональный уровень менеджмента. Федерация должна заниматься тем, что у нее в уставе прописано, а не лезть туда, где работают профессионалы.

    Интерес к любому чемпионату определяется уровнем соревновательности, а это количество команд, которые могут бороться за высокие места. Спортивный принцип должен являться определяющим. КХЛ сегодня это понимает», — приводит слова Фетисова «Р-Спорт».

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