ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Возвращения в мировой футбол ждать еще пару лет». Вячеслав Колосков — о задачах сборной России, матче с Сирией и провале Черчесова в Лиге Наций
  • 19:13
    • «Ак Барс» проиграл ЦСКА, «Витязь» разгромил «Северсталь»
    Все новости спорта

    Плющев: Если будет возможность, посмотрю предстоящий МЧМ с большим вниманием

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, что думает об отстранении российских команд от международных соревнований.

    Владимир Плющев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Плющев

    «Когда нет контактов с лучшими молодежными сборными, и вы не можете сравнить их уровень со своим, ничего хорошего в этом нет. Вы не видите, куда движется мировой хоккей, а то некоторые у нас кричат, что мы смотреть не будем мировые первенства, если там нет России. Это все может привести к достаточно большому кризису в будущем. Соперников надо знать, видеть, изучать тенденции. А иначе получаются глупые лозунги в стиле "мы не будем смотреть, потому что нам это неинтересно без нашей сборной".

    Наша футбольная сборная давно не участвует в мировых первенствах, но мы все равно смотрим эти чемпионаты и получаем наслаждение. Говорить о том, что через месяц будет неинтересный молодежный чемпионат нельзя. Если будет возможность, посмотрю предстоящий МЧМ с большим вниманием, причем сделаю это не как болельщик, а для понимания того, куда движется мировой хоккей. Тот же прошлый взрослый чемпионат мира ответил на многие вопросы о тенденциях современного хоккея, хотя были люди, кричавшие, что нельзя это смотреть», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

    Напомним, что российские сборные не принимают участие в международных турнирах с начала 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли Норвегия в элиту Лиги наций?
  • Норвегия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Пора Франции подтверждать свой класс
  • Италия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Англия согласна только на первое место
  • Англия — Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Италия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Израиль — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сербия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вегас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие