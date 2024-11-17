Плющев: Если будет возможность, посмотрю предстоящий МЧМ с большим вниманием

Бывший главный тренер сборной Россиирассказал, что думает об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Когда нет контактов с лучшими молодежными сборными, и вы не можете сравнить их уровень со своим, ничего хорошего в этом нет. Вы не видите, куда движется мировой хоккей, а то некоторые у нас кричат, что мы смотреть не будем мировые первенства, если там нет России. Это все может привести к достаточно большому кризису в будущем. Соперников надо знать, видеть, изучать тенденции. А иначе получаются глупые лозунги в стиле "мы не будем смотреть, потому что нам это неинтересно без нашей сборной".

Наша футбольная сборная давно не участвует в мировых первенствах, но мы все равно смотрим эти чемпионаты и получаем наслаждение. Говорить о том, что через месяц будет неинтересный молодежный чемпионат нельзя. Если будет возможность, посмотрю предстоящий МЧМ с большим вниманием, причем сделаю это не как болельщик, а для понимания того, куда движется мировой хоккей. Тот же прошлый взрослый чемпионат мира ответил на многие вопросы о тенденциях современного хоккея, хотя были люди, кричавшие, что нельзя это смотреть», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, что российские сборные не принимают участие в международных турнирах с начала 2022 года.