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    Альваро МоратаДания — Испания. Онлайн
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    «Колорадо» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Колорадо Эвеланш Прогнозы на НХЛ
    Если «Вашингтон» идет в зоне плей-офф Восточной конференции на 5-й позиции, то «Колорадо» сейчас находится на 9-й строчке в таблице Запада. Однако эта игра может изменить турнирное положение «Эвеланш».

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    Перед этой игрой «Колорадо» имеет 3 победы подряд. Клуб обыграл «Каролину» 6:4, «Нэшвилл» 3:2 ОТ и «Лос-Анджелес» 4:2.

    Что касается «Кэпиталз», то они проиграли 2:4 «Питтсбургу», разгромили «Сент-Луис» 8:1 и уступили в овертаймах 3:4 «Торонто».

    Прогнозы и ставки

    «Колорадо» сейчас на подъеме и потому многие эксперты считают его фаворитом предстоящего противостояния.

    • Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05. Они ставят на хозяев и высокую результативность.

    • Букмекеры также ставят на «Эвеланш»: 1.90 — «Колорадо», 4.50 — ничья, 3.00 — «Вашингтон». Исход при ОТ и буллитах: 1.59 на «Колорадо» и 2.33 на «Вашингтон».

    • ИИ спрогнозировал минимальную победу «Вашингтона» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Колорадо» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run. Там же ищите коэффициенты, статистику и результаты.

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