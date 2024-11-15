Еслиидет в зоне плей-офф Восточной конференции на 5-й позиции, тосейчас находится на 9-й строчке в таблице Запада. Однако эта игра может изменить турнирное положение «Эвеланш».

Перед этой игрой «Колорадо» имеет 3 победы подряд. Клуб обыграл «Каролину» 6:4, «Нэшвилл» 3:2 ОТ и «Лос-Анджелес» 4:2.

Что касается «Кэпиталз», то они проиграли 2:4 «Питтсбургу», разгромили «Сент-Луис» 8:1 и уступили в овертаймах 3:4 «Торонто».

Прогнозы и ставки

«Колорадо» сейчас на подъеме и потому многие эксперты считают его фаворитом предстоящего противостояния.

Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05 . Они ставят на хозяев и высокую результативность.

подготовили прогноз с коэффициентом . Они ставят на хозяев и высокую результативность. Букмекеры также ставят на «Эвеланш»: 1.90 — «Колорадо», 4.50 — ничья, 3.00 — «Вашингтон». Исход при ОТ и буллитах: 1.59 на «Колорадо» и 2.33 на «Вашингтон».

— «Колорадо», — ничья, — «Вашингтон». Исход при ОТ и буллитах: на «Колорадо» и на «Вашингтон». ИИ спрогнозировал минимальную победу «Вашингтона» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Колорадо» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run. Там же ищите коэффициенты, статистику и результаты.

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