Браташ уволен с поста главного тренера «Лады»

сообщили об увольнениис поста главного тренера команды. Специалиста временно заменит

«С Олегом Владимировичем Браташем достигнуто соглашение о расторжении контракта по соглашению сторон. Исполняющим обязанности будет Павел Зубов, который ранее был ранее помощником главного тренера», — сказал генеральный директор клуба Александр Чеботарев «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что у «Лады» есть задолженность по зарплате перед игроками и тренерами за октябрь.

Тольяттинская команда занимает 9-е место в таблице Восточной конференции с 23 очками в активе.