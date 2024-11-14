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  • 20:22
    • Браташ уволен с поста главного тренера «Лады»
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    Браташ уволен с поста главного тренера «Лады»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада
    В «Ладе» сообщили об увольнении Олега Браташа с поста главного тренера команды. Специалиста временно заменит Павел Зубов.

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «С Олегом Владимировичем Браташем достигнуто соглашение о расторжении контракта по соглашению сторон. Исполняющим обязанности будет Павел Зубов, который ранее был ранее помощником главного тренера», — сказал генеральный директор клуба Александр Чеботарев «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось о том, что у «Лады» есть задолженность по зарплате перед игроками и тренерами за октябрь.

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