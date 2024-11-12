«Салават Юлаев» — «Лада»: счет матча 3:1, обзор голов

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
В составе победителей забивали Ярослав Цулыгин, Деннис Ян и Данил Алалыкин. За гостей же забил Денис Баранцев.
Регулярный чемпионат КХЛ
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Лада» (Тольятти) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Цулыгин — 2 (Пименов), 28:27 — 1:0. Баранцев — 1 (Бородин, Моисеев), 30:03 — 1:1. Ян — 4 (Шаров, Василевский), 51:25 — 2:1. Алалыкин — 3 (п.в., Ремпал, Зоркин), 58:48 — 3:1Вратари: Самонов — Подъяпольский (57:24 — 58:48)Штраф: 0 — 4Броски: 25 (7+10+8) — 30 (14+8+8)
После этой игре «Салават Юлаев» (31 очко) третий в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (23) — восьмая.