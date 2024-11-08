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    Козырев: Концовка была четко на результат, сыграли самоотверженно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Лада
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о матче против «Лады» (4:3).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Сложная была игра. Пришлось догонять соперника, забили важные голы. Концовка была четко на результат, сыграли самоотверженно. Ключевой момент — сейв, который наш защитник Владимир Грудинин сделал. Там были уже пустые ворота, но он сыграл самоотверженно и спас команду.

    Что с Грудининым? У него повреждение. Но он доиграл матч, так что все нормально», — цитирует Козырева «Матч ТВ».

    После этой победы «Северсталь» набрала 30 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. У «Куньлуня» 18 баллов и 10-я строчка.

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