Козырев: Концовка была четко на результат, сыграли самоотверженно

Главный тренервысказался о матче против(4:3).

«Сложная была игра. Пришлось догонять соперника, забили важные голы. Концовка была четко на результат, сыграли самоотверженно. Ключевой момент — сейв, который наш защитник Владимир Грудинин сделал. Там были уже пустые ворота, но он сыграл самоотверженно и спас команду.

Что с Грудининым? У него повреждение. Но он доиграл матч, так что все нормально», — цитирует Козырева «Матч ТВ».

После этой победы «Северсталь» набрала 30 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. У «Куньлуня» 18 баллов и 10-я строчка.