«Динамо» М — «Лада»: счет матча 2:3, обзор голов

Артем Иванюженков Фото: globallookpress.com
У победителей заброшенными шайбами отметились Артем Иванюженков, Магомед Шараканов, Никита Попугаев. За «Динамо» забили Артём Швец-Роговой и Никита Гусев.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: Швец-Роговой — 3 (Рашевский, Сергеев), 8:33 — 1:0. Иванюженков — 1 (Джозефс), 18:21 — 1:1. Шараканов — 3 (Джозефс, Сафин), 22:21 — 1:2. Попугаев — 9 (Неколенко), 33:10 — 1:3. Гусев — 10 (Пакетт, Уил), 36:02 — 2:3Вратари: Моторыгин (57:21) — ПодъяпольскийБроски: 35 (11+15+9) — 25 (9+11+5)Штраф: 8 — 8
«Динамо» с 29 очками идет пятым на «Западе». «Лада» с 23 очками двумя позициями ниже.