Никитин: Эмоций не хватало — это однозначно

Главный тренерподвел итог матча против(2:1 Б).

«Эмоций не хватало — это однозначно. Отсюда всё и шло. Атаки не было, шайбу теряли много, меньшинство. Молодчики, что дотерпели. Нужно и такие матчи выигрывать.

Почему не хватало эмоций? Однозначно на выезде потратили эмоции. Но мы этого ожидали.

Нанесли всего 17 бросков? Мы играли в меньшинстве, все составы перекрутились. Тяжело бросать, когда в своей зоне играешь», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» одержал девятую победу подряд и лидирует с 44 очками на «Западе». У «Торпедо» пятое поражение в последних шести играх, он идет 7-м с 26 очками.