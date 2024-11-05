«Сибирь» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:3 Б, обзор голов

Григорий Панин Фото: globallookpress.com
Основное время завершилось вничью со счетом 2:2.
Две шайбы у хозяев забросил защитник Федор Гордеев. У гостей отличились Шелдон Ремпал и Григорий Панин, ставший автором самого возрастного гола в истории «Салавата Юлаева».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Гордеев — 1 (Гоголев, Андреофф), 5:22 — 1:0. Ремпал — 10 (Шаров), 32:08 — 1:1. Панин — 2 (Пименов), 37:15 — 1:2. Гордеев — 2 (Яковлев, Широков), 39:48 — 2:2Победный буллит: ХмелевскийВратари: Костин — СамоновБроски: 23 (7+10+5+1) — 24 (9+7+6+2)Штраф: 4 — 4
Победный бросок в серии буллитов на счету Александра Хмелевски.