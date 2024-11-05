ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Криченко «На медали "Спартак" претендовать не будет». Дмитрий Кириченко — о чемпионской гонке РПЛ и борьбе за Кубок России
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» победил «Сибирь» по буллитам

    «Сибирь» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:3 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Салават Юлаев
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» уступила на своем льду уфимскому «Салавату Юлаеву» по буллитам.

    Григорий Панин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Панин

    Основное время завершилось вничью со счетом 2:2.

    Две шайбы у хозяев забросил защитник Федор Гордеев. У гостей отличились Шелдон Ремпал и Григорий Панин, ставший автором самого возрастного гола в истории «Салавата Юлаева».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Гордеев — 1 (Гоголев, Андреофф), 5:22 — 1:0. Ремпал — 10 (Шаров), 32:08 — 1:1. Панин — 2 (Пименов), 37:15 — 1:2. Гордеев — 2 (Яковлев, Широков), 39:48 — 2:2Победный буллит: ХмелевскийВратари: Костин — СамоновБроски: 23 (7+10+5+1) — 24 (9+7+6+2)Штраф: 4 — 4

    Победный бросок в серии буллитов на счету Александра Хмелевски.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Милан» устроят голевое шоу
  • «Реал» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Ливерпуль» испытает проблемы с «Байером»
  • «Ливерпуль» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Встреча получится увлекательной
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСЖ — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие