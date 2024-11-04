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    «Спартак» уверенно победил «Сочи» в КХЛ

    «Сочи» — «Спартак»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Спартак
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:1.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    На голы Андрея Локтионова, Андрея Миронова и Даниэла Усманова хозяева ответили только заброшенной шайбой Артура Тянулина.

    Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
    Голы: Локтионов — 5 (Мальцев, Ружичка), 28:36 — 0:1. Миронов — 6, 41:03 — 0:2. Усманов — 1 (бол., Ружичка, Рубцов), 44:22 — 0:3. Тянулин — 6 (Тимашов), 59:01 — 1:3Вратари: Волохин (59:32) — НиколаевШтраф: 10 — 14Броски: 36 (12+16+8) — 24 (3+11+10)

    «Спартак» с 31 очком занимает третьею строчку в турнирной таблице Западной конференции. У «Сочи»16 баллов и последняя, 11-я строчка.

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