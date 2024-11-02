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    Козлов о победе над СКА: Ребята отдали все, что могли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев СКА
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:2).

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    «Считаю, что команда провела хороший матч. С первой и до последней минуты ребята старались, работали, играли против лидеров Запада, хорошо организованной команды, с хорошим подбором игроков, поэтому сегодня приходилось непросто.

    В нужный момент подчищал Александр Самонов, выстояли в концовке. Опять же, на арене опять была сумасшедшая атмосфера. Как за нас болели сегодня! Ребята отдали всё, что могли. Насколько важны победы над таким сильным, звёздным соперником? Это равносильно тому, что мы выиграли хороший бой, хорошую битву. Мы победили за счёт того, что ребята были все вместе, они бились друг за друга!», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Салавата Юлаева» занимает 4-е место в таблице Востока с 24 очками в активе. СКА — на 2-й позиции Запада (31).

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