Разин: Игра давалась, контролировалась, но по щелчку пальцев все поменялось

Главный тренервысказался о матче против(3:4).

«Игра давалась, контролировалась, но по щелчку пальцев все поменялось. Разберем ошибки. Надо выправлять ситуацию. Мы сами отдали игру сопернику, такое бывает. Второй и третий голы пропустили от самоуверенности. Особенно третий. От синей линии соперника сами себе привезли гол. "Сибирь" сидела и ждала ошибки, играла от обороны. Мы играли в активный хоккей и сами себе привезли ошибки: потеря в средней зоне — удаление. Потом сами привезли себе атаку.

У нас ротации не так много. Башкиров засиделся, провел хорошую игру. Дальше посмотрим. Уилсон, думаю, сыграет в следующем матче. У него нестандартная ситуация — старая травма», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

«Металлург» идет шестым на «Востоке». Команда набрала 21 очко за 23 матча. «Сибирь» располагается там же на пятой строчке, заработав 21 очко после 21 игры.