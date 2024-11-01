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    Разин: Игра давалась, контролировалась, но по щелчку пальцев все поменялось

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Сибирь
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о матче против «Сибири» (3:4).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Игра давалась, контролировалась, но по щелчку пальцев все поменялось. Разберем ошибки. Надо выправлять ситуацию. Мы сами отдали игру сопернику, такое бывает. Второй и третий голы пропустили от самоуверенности. Особенно третий. От синей линии соперника сами себе привезли гол. "Сибирь" сидела и ждала ошибки, играла от обороны. Мы играли в активный хоккей и сами себе привезли ошибки: потеря в средней зоне — удаление. Потом сами привезли себе атаку.

    У нас ротации не так много. Башкиров засиделся, провел хорошую игру. Дальше посмотрим. Уилсон, думаю, сыграет в следующем матче. У него нестандартная ситуация — старая травма», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

    «Металлург» идет шестым на «Востоке». Команда набрала 21 очко за 23 матча. «Сибирь» располагается там же на пятой строчке, заработав 21 очко после 21 игры.

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