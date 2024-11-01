Епанчинцев: Хоккейный Бог повернулся к нам лицом

, главный тренер «Сибири», подвел итог матча против(4:3).

«С нашей стороны был не такой зрелищный хоккей. Знали сильные стороны соперника: нападение, скорость, хорошее движение шайбы. Терпели всю игру, даже проигрывали. Хоккейный Бог повернулся к нам лицом.

Мы терпели все 60 минут, кроме тех моментов, в которых соперник забил голы. После третьего гола ребята нашли эмоции и вернулись с поездки на положительной ноте. Благодарен ребятам, здорово сыграл вратарь. Ребята блокировали много бросков. Эта победа даст положительный импульс в дальнейшем», — цитирует Епанчинцева пресс-служба КХЛ.

«Металлург» идет шестым на «Востоке». Команда набрала 21 очко за 23 матча. «Сибирь» располагается там же на пятой строчке, заработав 21 очко после 21 игры.