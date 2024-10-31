«Динамо» М — «Витязь»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата московскоес трудом одолело— 2:1.

У бело-голубых шайбы забросили Артем Михеев и Максим Джиошвили. Единственный гол подмосковной команды на счету Станислава Ярового.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо М» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Голы: Михеев — 3 (Адамчук, Рашевский), 10:12 — 1:0. Яровой — 2 (Чивилев), 44:21 — 1:1. Джиошвили — 3 (Пыленков), 45:00 — 2:1Вратари: Моторыгин — Шикин (58:30)Броски: 26 (7+11+8) — 22 (5+8+9)Штраф: 2 — 2

Для бело-голубых это третья победа кряду, он идет на шестом месте на «Западе» с 26 очками в 21 игре. «Витязь» (21) находится на 9-й строчке в 22 матчах.