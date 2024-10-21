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    • «Локомотив» победил по буллитам «Динамо» М
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    «Локомотив» победил по буллитам «Динамо» М

    «Локомотив» — «Динамо» М: счет матча 4:3, обзор голов

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    Ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл московское «Динамо» в серии буллитов — 4:3.

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    В основное шайбы за бело-голубых Артем Ильенко, Никита Буруянов и Никита Гусев, который также отметился ассистом.

    Голы ярославской команды забили Даниил Бут, Максим Шалунов и Артур Каюмов. У Андрея Сергеева два ассиста.

    Победный буллит исполнил Александр Радулов.

    КХЛ
    «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 4:3 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Бут — 4 (Березкин), 3:12 — 1:0. Шалунов — 7 (Сергеев, Симашев), 4:31 — 2:0. Гусев — 6 (бол., Менелл), 12:48 — 2:1. Ильенко — 4 (Кудрявцев), 25:39 — 2:2. Буруянов — 1 (Гусев), 27:29 — 2:3. Каюмов — 7 (Рафиков, Сергеев), 58:43 — 3:3Победный буллит: РадуловВратари: Исаев (57:11 — 58:43) — МоторыгинШтраф: 10 — 10

    Это первое поражение «Динамо» за четыре последних игры. Сейчас команда с 20 очками в 18 матчах идет седьмой на «Западе». Лидером продолжает оставаться «Локомотив» (32).

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