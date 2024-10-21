«Куньлунь» — «Металлург»: счет матча 2:4, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛпроиграл на своем льду магнитогорскому— 2:4.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Данила Юров Фото: www.metallurg.ru

Голы магнитогорской команды забили Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Скотт Уилсон. Макар Хабаров набрал 2 (0+2) очка в этой игре.

У клуба из Пекина по шайбе забросили Томаш Юрко и Дэниел О'Рейган.

«Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) КХЛ. Регулярный чемпионат Голы: Юрчо — 6 (Хальбгевакс), 9:49 — 1:0. Силантьев — 6 (Зернов, Канцеров), 18:17 — 1:1. Уилсон — 3 (бол., Пресс, Вовченко), 20:29 — 1:2. О`Риган — 2 (Кленденинг, Маккошен), 20:54 — 2:2. Юров — 3 (Михайлис, М. Хабаров), 21:16 — 2:3. М. Хабаров — 1 (бол., Уилсон, Петунин), 48:22 — 2:4Вратари: Смит (58:47) — НабоковБроски: 32 (10+16+6) — 47 (16+12+19)Штраф: 8 — 4

После этого успеха «Металлург» стал третьим на «Востоке» с 20 очками. «Куньлунь» (13) — 11-й на «Западе».