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    «Куньлунь» уступил дома «Металлургу»

    «Куньлунь» — «Металлург»: счет матча 2:4, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» проиграл на своем льду магнитогорскому «Металлургу» — 2:4.

    Данила Юров
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    Данила Юров

    Голы магнитогорской команды забили Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Скотт Уилсон. Макар Хабаров набрал 2 (0+2) очка в этой игре.

    У клуба из Пекина по шайбе забросили Томаш Юрко и Дэниел О'Рейган.

    «Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Юрчо — 6 (Хальбгевакс), 9:49 — 1:0. Силантьев — 6 (Зернов, Канцеров), 18:17 — 1:1. Уилсон — 3 (бол., Пресс, Вовченко), 20:29 — 1:2. О`Риган — 2 (Кленденинг, Маккошен), 20:54 — 2:2. Юров — 3 (Михайлис, М. Хабаров), 21:16 — 2:3. М. Хабаров — 1 (бол., Уилсон, Петунин), 48:22 — 2:4Вратари: Смит (58:47) — НабоковБроски: 32 (10+16+6) — 47 (16+12+19)Штраф: 8 — 4

    После этого успеха «Металлург» стал третьим на «Востоке» с 20 очками. «Куньлунь» (13) — 11-й на «Западе».

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