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    Зубов о победе «Сочи»: Ребята играли самоотверженно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи ЦСКА
    Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов оценил игру своей команды в матче КХЛ против ЦСКА (4:3 Б).

    Сергей Зубов — главный тренер «Сочи»
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    Сергей Зубов — главный тренер «Сочи»

    «Была равная игра. Мы довольны, что мы смогли переломить длинную серию поражений от ЦСКА. Ребята играли самоотверженно — и за Данилу, и за Дениса. Так выглядит победа.

    Что в третьей шайбе ЦСКА за 11 секунд до сирены было не так? Соперники проявили усердие. Так бывает в хоккее: чуть расслабляешься, и гол.

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    • Что с травмированными? Денис Венгрыжановский вернулся на лёд, поступок мужественный, спасибо ему. Данил Мокрушев получил травму, ему попали коньком в лицо, наложили швы, потерял два зуба. Он сегодня остается в Москве. Но мы довольны, что все же он получил не такую серьезную травму, как показалось сперва», — сказал Зубов пресс-службе ЦСКА.

    После этого матча «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 15-ю очками в активе. В следующем поединке подопечные Зубова сыграют против «Салавата Юлаева» 22-го октября.

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