Зубов о победе «Сочи»: Ребята играли самоотверженно

Главный тренероценил игру своей команды в матче КХЛ против(4:3 Б).

«Была равная игра. Мы довольны, что мы смогли переломить длинную серию поражений от ЦСКА. Ребята играли самоотверженно — и за Данилу, и за Дениса. Так выглядит победа.

Что в третьей шайбе ЦСКА за 11 секунд до сирены было не так? Соперники проявили усердие. Так бывает в хоккее: чуть расслабляешься, и гол.

Что с травмированными? Денис Венгрыжановский вернулся на лёд, поступок мужественный, спасибо ему. Данил Мокрушев получил травму, ему попали коньком в лицо, наложили швы, потерял два зуба. Он сегодня остается в Москве. Но мы довольны, что все же он получил не такую серьезную травму, как показалось сперва», — сказал Зубов пресс-службе ЦСКА.

После этого матча «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 15-ю очками в активе. В следующем поединке подопечные Зубова сыграют против «Салавата Юлаева» 22-го октября.