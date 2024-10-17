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    СКА одержал победу над ЦСКА в армейском дерби

    СКА — ЦСКА: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

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    СКА обыграл ЦСКА (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Тони Деанджело — защитник СКА
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    Тони Деанджело — защитник СКА

    В основное время матча команды обменялись заброшенными шайбами. У СКА голы записали на свой счет Тони Деанджело, Сергей Плотников, Арсений Грицюк и Василий Глотов.

    В составе ЦСКА шайбы забросили Алексей Чуркин, Прохор Полтапов, Егор Фатеев и Максим Соркин.

    В овертайме сильнее оказался СКА. Победную шайбу записал на свой счет Александр Никишин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Деанджело — 2 (Кузнецов), 7:08 — 1:0. Плотников — 7 (Кузнецов, Демидов), 14:35 — 2:0. Чуркин — 1, 17:28 — 2:1. Полтапов — 6 (Исхаков, Нестеров), 23:25 — 2:2. Грицюк — 6 (Выдренков), 25:14 — 3:2. Глотов — 6 (Грицюк, Деанджело), 39:41 — 4:2. Фатеев — 2 (Нестеров, Охотюк), 42:32 — 4:3. Соркин — 8 (Ярош, Полтапов), 54:40 — 4:4. Никишин — 4 (Плотников), 62:35 — 5:4Вратари: Заврагин — Гамзин (Просветов, 25:14)Броски: 27 (8+12+6+1) — 25 (9+8+8+0)Штраф: 8 — 6

    После этого матча СКА занимает 2-е место в таблице Запада с 23 очками в активе, а ЦСКА располагается на 6-й позиции (20).

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