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    Сборная России планирует сыграть с Беларусью и Казахстаном в мае 2025 года

    Хоккей Сборная России Сборная Казахстана Сборная Белоруссии
    Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов высказался о планах национальной команды страны на следующий год.

    сборная России
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    сборная России

    «Есть ли конкретика по играм с белорусами в мае 2025 года? Да, даты сейчас точно не скажу, но сначала мы играем в Казахстане, потому что казахстанская сборная потом уезжает на чемпионат мира, потом мы сыграем как минимум один матч, а может, и два в России, потом едем в Белоруссию. У нас есть договоренности, есть обязательства, поэтому мы активно сотрудничаем, помогаем друг другу», — цитирует Курбатова ТАСС.

    Напомним, что сборная России сейчас отстранена от всех международных соревнований.

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