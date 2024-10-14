«Динамо» — «Спартак»: счет матча 5:0, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ московскоелегко победило- 5:0.

Три шайбы в это встрече записал на свой счет Седрик Пакетт, еще по голу забили Никита Гусев и Максим Джиошвили.

Отметим также по три результативные передачи у Джордана Уила и Бреннана Менелла и четыре шайбы забитых бело-голубыми в меньшинстве.

Чемпионат КХЛ «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Голы: Пакетт — 5 (Уил, Ожиганов), 3:48 — 1:0. Пакетт — 6 (бол., Уил, Менелл), 27:02 — 2:0. Гусев — 5 (бол., Уил, Менелл), 27:54 — 3:0. Джиошвили — 2 (бол., Комтуа, Пыленков), 38:24 — 4:0. Пакетт — 7 (бол., Кудрявцев, Менелл), 58:32 — 5:0Вратари: Моторыгин — Николаев (Рибар, 40:00)Броски: 34 (7+16+11) — 29 (14+9+6)Штраф: 8 — 16

«Спартак» с 20 очками идет вторым в Западной конференции, а «Динамо» на две строчки ниже с 17 очками.