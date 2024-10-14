Гендиректор «Авангарда»: Такие трудовые победы нам нужны

«Авангард» Фото: globallookpress.com
«Есть первая выездная победа. Очень важная, долгожданная. Такие трудовые матчи нужны.
Но мы должны быть сосредоточены на процессе. Как нельзя впадать в панику при плохих результатах, так и не стоит слишком радоваться локальным успехам. Много где нужно прибавлять.
Едем домой, продолжаем работу. Огромное спасибо всем болельщикам за то, что поддерживаете и продолжаете покупать билеты на домашнюю серию. Очень ждем встречи с вами», — написал Чистяков в соцсети.
Сегодня, 14 октября, омский клуб победил на своем льду, уступая по ходу встречи 0:1. Героем стал Рид Буше, забросивший две шайбы.