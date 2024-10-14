Гендиректор «Авангарда»: Такие трудовые победы нам нужны

Генеральный директор «Авангарда»прокомментировал победу своего клуба над «Трактором» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Есть первая выездная победа. Очень важная, долгожданная. Такие трудовые матчи нужны.

Но мы должны быть сосредоточены на процессе. Как нельзя впадать в панику при плохих результатах, так и не стоит слишком радоваться локальным успехам. Много где нужно прибавлять.

Едем домой, продолжаем работу. Огромное спасибо всем болельщикам за то, что поддерживаете и продолжаете покупать билеты на домашнюю серию. Очень ждем встречи с вами», — написал Чистяков в соцсети.

Сегодня, 14 октября, омский клуб победил на своем льду, уступая по ходу встречи 0:1. Героем стал Рид Буше, забросивший две шайбы.