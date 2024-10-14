ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан Влахович может покинуть «Ювентус»Трансферный дайджест. 8 — 14 октября
  • 21:10
    • Германия — Нидерланды: стартовые составы команд на матч Лиги наций
  • 21:07
    • Бельгия — Франция: стартовые составы команд на матч Лиги наций
  • 19:13
    • «Металлург» потерпел разгромное поражение от «Ак Барса»
  • 20:56
    • Грузия уступила Албании, Словакия в гостях победила Азербайджан
  • 19:21
    • «Трактор» уступил на своем льду «Авангарду»
    Все новости спорта

    Гендиректор «Авангарда»: Такие трудовые победы нам нужны

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал победу своего клуба над «Трактором» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Авангард»

    «Есть первая выездная победа. Очень важная, долгожданная. Такие трудовые матчи нужны.

    Но мы должны быть сосредоточены на процессе. Как нельзя впадать в панику при плохих результатах, так и не стоит слишком радоваться локальным успехам. Много где нужно прибавлять.

    Едем домой, продолжаем работу. Огромное спасибо всем болельщикам за то, что поддерживаете и продолжаете покупать билеты на домашнюю серию. Очень ждем встречи с вами», — написал Чистяков в соцсети.

    Сегодня, 14 октября, омский клуб победил на своем льду, уступая по ходу встречи 0:1. Героем стал Рид Буше, забросивший две шайбы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет в битве за первое место в группе?
  • Германия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Франция продолжит побеждать?
  • Бельгия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли Израиль противостоять своему сопернику?
  • Италия — Израиль. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.41
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Италия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Украина — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Испания — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Швейцария — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие