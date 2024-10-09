Тамбиев: Мы много времени провели в самолете

Главный тренервысказался о матче против(0:2).

«Завершали свой тяжёлый выезд. Пятая игра с длинными перелетами. Ребята старались, играли самоотверженно. Понимали, что "Трактор" обладает одной из самых мощных атак в лиге. Были неплохие моменты, не хватило резкости и свежести в реализации. Не хватило чуть-чуть в концовке, при 5х3.

Я не люблю жаловаться. Мы знаем, где находимся. Перелеты между городами — для многих это были первые такие перелеты, в Минск мы долго летели. Мы много времени провели в самолете. Мы быстрые и резкие были в Тольятти — в обоих матчах. "Трактор" мощная команда в атаке. Мы много времени тратили, чтобы отобрать у соперника шайбу», — цитирует Тамбиева пресс-служба челябинского клуба.

«Трактор» одержал пятую победу подряд и возглавил Восточную конференцию КХЛ. Адмирал« занимает седьмую строчку с 14 баллами.